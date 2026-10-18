Gisele Bündchen surge com pé machucado e muletas

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Gisele Bündchen foi vista deixando um hotel nos Estados Unidos com o pé imobilizado e usando muletas nesta última sexta-feira, 16. Até o momento, não há informações sobre a causa do machucado.

Desde que o flagra foi divulgado pelo site TMZ, a modelo brasileira não se pronunciou sobre o assunto em suas redes sociais. A aparição, no entanto, levantou dúvidas sobre sua participação no desfile da Victoria’s Secret, já que ela estava entre as modelos cotadas para o evento.

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Rumores apontavam para um possível retorno da brasileira às passarelas da marca, onde desfilou entre 1999 e 2006.

Veja:

1 de 1 | Foto: Reprodução| Instagram

Quando acontece o desfile da Victoria’s Secret?

O Victoria's Secret Fashion Show 2026 acontece neste domingo, 18, às 20h30, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O tradicional desfile de lingerie será transmitido ao vivo globalmente pelas redes sociais oficiais e pelo canal do YouTube da marca.

Entre as brasileiras confirmadas no casting do desfile estão as modelos Adriana Lima, Alessandra Ambrósio, Daiane Sodré e Gabriela Moura. Esta edição marca o retorno definitivo do formato clássico de passarela para a era de ouro da grife, trazendo novidades de elenco, atrações musicais e um conceito renovado.