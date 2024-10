Governador quebra silêncio sobre viagem com Gusttavo Lima

José André e Aislla Sabrina, considerados foragidos pela Justiça, também estavam no jatinho - Foto: Reprodução / Instagram

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), esteve na viagem à Grécia, no início de setembro, com o cantor Gusttavo Lima e o casal de investigados no esquema de lavagem de dinheiro e prática ilegal de jogos de azar, José André e Aislla Sabrina, considerados foragidos pela Justiça. Eles não retornaram ao Brasil depois da viagem à Grécia no avião do cantor.

O governador e sua esposa também estavam no jatinho, tanto na ida quanto na volta, e participaram das comemorações do aniversário de Gusttavo Lima a bordo de um iate em Mykonos, na Grécia, onde o cantor e a esposa, Andressa Suita, receberam convidados.

Leia mais

>> Gusttavo Lima comprou mansão de R$ 60 milhões em Miami; veja fotos

>> Gusttavo Lima tem nome incluído na lista de procurados em aeroportos

>> Amigos de Gusttavo Lima: quem são os donos da Vai de Bet alvos da Interpol

A Justiça de Pernambuco decretou a prisão preventiva do sertanejo com base em novos elementos da investigação da Operação Integration, a mesma que prendeu a influenciadora e advogada Deolane Bezerra. Mas o cantor deixou o país na madrugada desta segunda-feira, 23, horas antes de ter sua prisão decretada.

“Na ida, a aeronave transportou NIVALDO BATISTA LIMA e o casal de investigados, seguindo o trajeto Goiânia – Atenas – Kavala. No retorno, o percurso foi Kavala – Atenas – Ilhas Canárias – Goiânia, o que sugere que José André e Aislla possam ter desembarcado na Grécia ou nas Ilhas Canárias, na Espanha. Esses indícios reforçam a gravidade da situação e a necessidade de uma investigação minuciosa, evidenciando que a conivência de Nivaldo Batista Lima com foragidos não apenas compromete a integridade do sistema judicial, mas também perpetua a impunidade em um contexto de grave criminalidade”, diz a juíza Andrea Calado da Cruz na decisão.

Em nota enviada ao portal Metrópoles, o governador de Goiás confirma ter viajado a convite de Gusttavo Lima para a Grécia, a fim de comemorar o aniversário do cantor. Caiado ressaltou que não sabia das investigações e não conhecia nenhum dos demais citados.

Leia mais

>>Deolane Bezerra solta? Justiça toma decisão com presos em operação



Confira nota:



“O governador Ronaldo Caiado é amigo de Gusttavo Lima e viajou a convite dele para a Grécia, na ocasião do aniversário do cantor. Caiado tirou férias oficiais para se afastar do Estado e a viagem foi anunciada publicamente. É importante ressaltar que o governador não sabia das investigações e nem teria como saber. Ele também não conhecia nenhum dos demais citados nas investigações. Ronaldo Caiado aproveita para reafirmar sua confiança em Gusttavo Lima e acredita que ele vai provar sua inocência ao prestar os devidos esclarecimentos.”