Gracyanne Barbosa faz grave acusação contra Belo: "não era"

No documentário 'Belo, Perto Demais da Luz', disponível no Globoplay, Gracyanne Barbosa compartilhou detalhes sobre o final do relacionamento com Belo, com quem foi casada há 16 anos. A musa fitness revelou que ambos já estavam em outros relacionamentos quando anunciaram o término.

Segundo Gracyanne, Belo optou por não esclarecer os fatos na época, deixando o público acreditar que o choro durante um show do Soweto estava relacionado à separação.

No dia que ia ter show do Soweto e saiu a notícia, a gente já estava separado. Eu já estava com outra pessoa, isso é verdade. Ele estava com outra pessoa. E preferiu se manter calado. Ele preferiu ir num show maravilhoso e chorar, e eu não sei o motivo do choro, mas ele preferiu deixar que era pela separação. Não era. A gente já estava separado. E esse choro deu muito certo, isso botou o show mais caro e valorizou. Foi lindo. Só que na hora que você deita a cabeça no travesseiro, você não tá em paz Gracyanne Barbosa

A web reagiu ao trecho do documentário. Confira:

