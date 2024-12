"Mente compulsivamente", diz Gracyanne Barbosa sobre Belo

Gracyanne Barbosa falou sobre Belo em documentário - Foto: Reprodução | Globoplay

Gracyanne Barbosa decidiu ser bem sincera sobre o casamento de 16 anos com Belo. No documentário Belo, Perto Demais da Luz, do Globoplay, a musa fitness lembrou da insistência do ex em conquistá-la e do início conturbado do namoro.

"Ele me seguia em Copacabana. Eu ia muito à praia esse período, e ele ficava escondido atrás do orelhão. O Belo, superconhecido. Ele ainda vivia aquele problema de dormir na cadeia, então era uma pessoa que não viam muito na rua. E ele ficava ali me olhando, procurando, realmente foi insistente", comentou.

Em seu depoimento no documentário sobre o artista, ela ainda fez referência ao fim conturbado do casamento dele com Viviane Araújo.

Na série, Gracyanne detalhou alguns problemas que o casal tinha no relacionamento. "Eu só sei o que ele gosta de verdade e o que ele é porque eu dormi e acordei do lado dele. Porque ele não fala, não assume. E aí, com isso, ele mente. E ele mente compulsivamente, mente tudo o tempo todo", confessou.

"E não estou falando de relacionamento homem e mulher, porque acho que as pessoas vão ver e vão falar 'ah, ele traiu'. Não tem nada a ver, esse nunca foi o nosso problema. Mas ele mente coisas insignificantes. É muito difícil você olhar a pessoa no olho, saber a verdade, e a pessoa olhar para você e mentir", explicou.