Gracyanne detalha casamento com Belo: “Não dá para apagar”

Gracyanne Barbosa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora e musa fitness, Gracyanne Barbosa, contou sobre os altos e baixos de sua trajetória ao lado de Belo. Ela abordou desde o início do relacionamento até o processo de separação e o impacto em sua vida pessoal e profissional.

Segundo Gracyanne, o que mais a atraiu no cantor foi sua essência generosa e otimista, características que sempre admirou. “A intensidade define nosso casamento. Vivemos tudo de forma muito intensa, tanto os momentos felizes quanto os desafiadores”, revelou, em entrevista à coluna Fábia Oliveira.

Leia mais:

>> Gracyanne expõe mentiras de Belo em documentário e gera polêmica

>> Gracyanne sobre Belo: “Ele estava com outra pessoa”

Ao falar sobre o fim do relacionamento, Gracyanne Barbosa descreveu o episódio como um período de dor, mas também de aprendizado e reconstrução.

A influenciadora também abordou a transferência da mansão do casal para o nome de um ex-empresário. A situação foi um dos estopins para o término do casamento. “Foi um gatilho de um passado que jamais vou retornar.”

Apesar das adversidades, ela destacou o carinho e respeito mútuos que continuam a existir entre os dois.

Sobre o documentário de Belo, que estreou recentemente no Globoplay, Gracyanne afirmou que a produção reflete grande parte da realidade do cantor, mas pontuou que sempre há detalhes que não cabem em um filme. Ela encara as críticas com serenidade e garantiu que sempre buscou ser sincera ao compartilhar sua visão.

“Nosso contato não vai acabar. Vivemos muita coisa juntos. Não dá para simplesmente apagar 16 anos da vida da gente”, disparou.