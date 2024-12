Gracyanne sobre Belo: “Ele estava com outra pessoa”

FIM DO CASAMENTO

A influenciadora destacou que Belo monetizou o fim da relação

A musa fitness Gracyanne Barbosa revelou detalhes da traição envolvendo Gilson de Oliveira, durante o casamento de 17 anos com Belo. No documentário "Belo mais perto da luz", que estreou na quinta-feira, 28, a influencer expôs que o cantor também já estava com outra pessoa na época da polêmica.

“Quando saiu a notícia [do término], a gente já estava separado. Eu já estava com outra pessoa e ele também. Ele preferiu se manter calado, fazer um show maravilhoso e chorar”, disse se referindo ao lançamento da turnê comemorativa pelos 30 anos do grupo Soweto, que revelou o pagodeiro.

Gracyanne completou: “Não sei o motivo do choro, mas não foi pela separação, porque isso já tinha acontecido. Ao mesmo tempo que ele faz as coisas porque sabe que vão dar certo. E esse choro deu muito certo, deixou o show mais caro, foi lindo”.

A influenciadora destacou que Belo monetizou o fim da relação e deu razão ao ex-marido. “Parabéns, tem que reverter para o lado bom. Só que, quando você coloca a cabeça no travesseiro, não está em paz”, ponderou.

No entanto, Gracyanne afirmou que, ao ser convidada para a produção sobre a vida do músico, avisou que falaria a verdade nua e crua:

“Eu não queria fazer isso. Queria chegar aqui e dizer: ‘Ele é maravilhoso, foi um casamento incrível’. E, sim, foi um casamento incrível, mas ele mentiu para mim a vida inteira. Ele precisa cuidar da mente”, sugeriu.

Barbosa continuou: “Chegou um momento em que eu já não tinha mais vontade de dizer: ‘Poxa, fala a verdade’. Não tinha mais essa vontade. Fui me afastando, e ele também”.

Apesar disso, Gracyanne Barbosa disse que segue respeitando e admirando Belo como pessoa, mas não mais como companheiro. “Acho que o amor continua ali, mas a vontade de resolver as questões e de estar junto acabou”, concluiu.