Gracyanne e Belo enfrentam novo capítulo na Justiça

Gracyanne Barbosa e o cantor Belo - Foto: Instagram

Gracyanne Barbosa e o cantor Belo continuam como réus em um processo que tramita desde 2020 no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), por apropriação indébita.

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, novas cartas de citação para endereços no Rio de Janeiro, onde ambos residem foram expedidas pelo TJSP. No entanto, as tentativas de localização não foram fracassadas. U

Um oficial de Justiça encontrou o imóvel de Gracyanne na Barra da Tijuca desocupado.

Além de Gracyanne e Belo, o processo também envolve Nelson Trajano de Ataíde. O trio é acusado de se apropriar de itens de um imóvel alugado, como eletrodomésticos e equipamentos avaliados em cerca de R$ 2 mil.

Entre os itens estão uma máquina de lavar, um motor de hidromassagem e um filtro de água.