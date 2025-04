Gracyanne rebate acusação envolvendo Daniele Hypolito: "Acabou"

Gracyanne afirmou que sempre foi verdadeira - Foto: Reprodução | Instagram

A musa fitness Gracyanne Barbosa usou as redes sociais para rebater as declarações da ex-BBB e ex-ginasta Daniele Hypolito, eliminada do BBB 25 neste domingo, 6. Após a saída do reality, Daniele deu a entender que se sentiu traída por Gracyanne durante o confinamento, o que gerou repercussão entre os fãs do programa.

“Agora eu vi que não foi [parceira], né? Era uma coisa que, realmente… O leva e traz não era eu, né?”, declarou Daniele em entrevista após a eliminação. A fala foi interpretada como uma alfinetada direta à ex-companheira de confinamento.



Em resposta, Gracyanne afirmou que sempre foi verdadeira com a ex-ginasta e acredita que Dani pode estar assistindo a “takes desconexos” das situações. “Espero realmente que ela possa ver vários cortes onde estou falando dela, onde eu estou defendendo…”, disse.

Gracyanne também relembrou momentos específicos, como o episódio envolvendo Renata, para reforçar sua lealdade. “Gente, acabou o jogo! O que aconteceu lá dentro, fica lá dentro. Eu fui muito verdadeira com a Dani sobre as coisas que aconteceram, até quando a Renata veio do Fifi”, afirmou.

Por fim, a musa fitness lamentou que a situação tenha ganhado tanta atenção fora da casa e reafirmou o desejo de manter a amizade construída com Daniele: “Entendo que a polêmica gera mais engajamento, mas a gente tem que ser verdadeiro”.