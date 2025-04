Grávida de Thiaguinho, Peixinho rompe o silêncio sobre "pitacos"

O bebê será o primeiro filho do casal - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A ex-BBB Carol Peixinho, que está grávida do primeiro filho do cantor Thiaguinho, usou o seu Instagram para falar sobre os "pitacos" que alguns seguidores têm dado a respeito da sua gestação. Ela compartilhou um meme com a legenda “nasce uma grávida, nascem mil palpites”.

“Eu compartilhei hoje aquele meme, né? As pessoas dão mil opiniões quando alguém diz que está grávida e assim… Eu não ligo, cara, podem dar [opiniões]. Eu vou absorver o que eu acredito, o que minha médica me instrui, meus médicos ou alguém muito próximo que relatou uma experiência que acho válido. Todo mundo tem algo para contar”, disse.

Ela aproveitou para relembrar a dica de um amigo de Thiaguinho. “O melhor foi um amigo do Tiago que falou ‘irmão, um conselho que eu lhe dou, não ouça conselho de ninguém. Esse foi o melhor e, aí, jogo de cintura”, falou.

Na oportunidade, Peixinho também falou sobre as diversas mensagens que recebeu de mulheres após utilizar repelente “‘Grávida não usa repelente’. Não use não para você ver”, pontuou.

Gravidez

Juntos desde agosto de 2021, Carol Peixinho e Thiaguinho compartilharam a notícia da gravidez nas redes sociais. Na legenda da postagem, eles escreveram: “Prontos pra viver o maior amor do mundo! Nosso amor transbordou e agora somos três!!! Desde já, nossa FAMÍLIA agradece todo o carinho que vamos receber!”.

O bebê será o primeiro filho de ambos.