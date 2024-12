Gustavo Mioto revela real motivo sobre término com Ana Castela

Em entrevista ao colunista Leo Dias, o cantor falou abertamente sobre o motivo do rompimento e o futuro da sua carreira - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Gustavo Mioto decidiu falar abertamente sobre o motivo de mais um término com a também cantora e agora, ex-namorada, Ana Castela.

Após três términos em dois anos, Mioto reveelou, em entrevista ao colunista Leo Dias, que a principal razão da separação foi a falta de entrega no relacionamento, com ele estando mais focado na relação do que a parceira.

O casal começou o romance em 2022, após se conhecerem em um programa de televisão, e viveu altos e baixos desde então.

Durante a conversa, Gustavo Mioto também revelou que está agora concentrando suas energias na carreira internacional. O sertanejo já gravou um álbum com músicas em inglês e espanhol e está pronto para conquistar novos mercados.