Pitty defende Liniker após polêmica no Prêmio Multishow: "Injusto"

Liniker se viu no centro de uma polêmica nas redes sociais após uma interação com uma fã - Foto: Reprodução | Instagram, Multishow

Após o Prêmio Multishow 2024, Liniker se viu no centro de uma polêmica nas redes sociais após uma interação com uma fã. Durante o evento, a artista foi abordada por uma admiradora que pediu para segurar um dos troféus que ela havia recebido. Liniker, então, afastou o prêmio e respondeu: "Acho que essa vitória é minha", gerando críticas pela atitude.

Em defesa da cantora, Pitty se manifestou em suas redes sociais, criticando a desumanização que ocorre quando se considera que artistas devem estar sempre disponíveis para o público. "Liniker, defenda seu espaço pessoal e sua verdade, e quem te gosta real, continuará", afirmou Pitty.

A polêmica aumentou quando uma internauta sugeriu que Liniker teria sido grossa com a fã. Pitty rebateu a crítica explicando que o conceito de "espaço pessoal" varia para cada indivíduo. "Mãos não autorizadas, arranhões por toques sem permissão ou simplesmente não se sentir à vontade para fingir intimidade", disse a cantora, reforçando a importância do respeito.

Liniker, que foi a artista mais premiada do Prêmio Multishow 2024, levando quatro troféus, incluindo Álbum do Ano e Artista do Ano, aproveitou o momento para destacar a visibilidade das artistas trans no Brasil em seu discurso.

é injusto se desumanizar pq alguém acha que vc é território público e portanto deve algo. dito isso, @Liniker , defenda seu espaço pessoal e sua verdade sim; e quem te gosta real, continuará.

quem não, azar. <3 — ⚡️PITTY⚡️ (@Pitty) December 12, 2024

Veja o vídeo do momento: