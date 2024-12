Pela 3ª vez, namoro de Ana Castela e Gustavo Mioto chega ao fim

DIREITO A MÚSICA NO FANTÁSTICO…

Ana Castela e Gustavo Mioto - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Vai pedir música no Fantástico… Chegou ao fim, pela terceira vez, o namoro de Ana Castela e Gustavo Mioto, segundo informação confirmada pela assessoria de imprensa da cantora nesta sexta-feira, 13. A relação do casal começou no final de 2022.

O namoro só foi assumido em junho de 2023. Poucos meses depois, em setembro do mesmo ano, a Boiadeira e o sertanejo tiveram o primeiro término. Castela e Mioto decidiram reatar um mês depois.

O relacionamento durou até janeiro deste ano, quando a cantora anunciou o segundo rompimento. Em maio, eles decidiram dar uma nova chance ao namoro, mas, pelo jeito, algo deu errado mais uma vez.

Ana Castela e Gustavo Mioto ainda não se pronunciaram publicamente sobre o término.