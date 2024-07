Mesmo com letras ousadas, Ana Castela atrai público infantil em shows

Artista é querida pelo público infantil - Foto: Reprodução | Instagram @anacastelacantora

“Roça, roça em mim, roça, roça em mim, tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho”. Esse é um trecho da música “Roça em Mim”, sucesso de Ana Castela, um dos nomes mais fortes do sertanejo atualmente. O repertório da artista, em parceria com muitos nomes ligados ao funk, tem algumas canções com trechos que tratam de relações sexuais. Isso se tornou uma polêmica devido ao fato da cantora ser querida pelo público infantil.

>>> Ana Castela faz pergunta inusitada a crianças no palco; confira

Em sua apresentação no Parque de Exposições, em Salvador, durante o São João da Bahia, na noite da última sexta-feira, 21, Ana Castela atraiu diversas crianças que lotaram o espaço, mesmo sem priorizar o nicho. Na oportunidade, ela chegou a fazer uma pergunta inusitada a uma menina que subiu no palco a fim de testar se elas sabiam o significado do termo "estado civil".

“Qual seu estado civil?”, perguntou a cantora. Uma delas respondeu: “solteira”. “Isso mesmo, você está certa”, retrucou a artista. Com o famoso chapéu country, marca da artista, as meninas se divertiram com o momento.



Além disso, em show recente, a cantora chegou a brincar com a quantidade de crianças presentes. “Ombro de pai, ombro de mãe. Daqui a pouco tem criança lá na roda-gigante. Pelo jeito eu vou ter que fazer uma escola mesmo e colocar minhas crianças”, disse.

“Eu não canto músicas para crianças”



Em março deste ano, durante sua apresentação no Cruzeiro Maiara e Maraisa em Alto Mar, ela falou sobre a sua relação com o público infantil. “Eu não canto músicas para crianças, mas cada vez mais elas estão nos meus shows e curtem o que eu faço. Tudo o que eu lanço, a criançada está escutando”, disse ela à época.

“É muito legal ver que elas gostam da gente. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. É muito legal ver que elas gostam do chapéu, do delineado dos meus olhos, da minha dança…Eu tomo muito cuidado, embora seja muito moleca”, destacou.

Em outra ocasião, Ana Castela usou as redes sociais para publicar um meme, ironizando o consumo de álcool, e foi criticada por internautas. Na opinião de alguns usuários do Instagram, a cantora deveria pensar no público infantil antes de publicar coisas semelhantes.

“As crianças adoram você! A rede social, elas também seguem”, escreveu um perfil. A cantora se irritou e rebateu: “Rede social não é para criança”. Em seguida, ela fez um desabafo no Instagram e fez um alerta aos pais. “Não dá para deixar de postar coisas que eu acho engraçado por conta das crianças, que tem que cuidar com o que as crianças olham são os pais”, escreveu.

Boiadeirinha

Depois de se tornar um fenômemo entre as crianças, Ana Castela já prevê um pacote de projetos voltados ao público infantil. Uma das apostas é a animação "Boiadeirinha". Segundo ela, a produção será lançada ainda este ano.

Em entrevista recente ao g1, ela confirmou que não pretende focar a carreira no público infantil, mas a força que ela ganhou entre as crianças a fez olhar com mais atenção para este tipo de fã.