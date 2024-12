Atriz desabafa após transar com 100 homens em um dia: “Difícil”

A atriz gravou a sequência de sexo em outubr - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Não está fácil para ninguém… Aos 23 anos, a atriz de filmes de entretenimento adulto, que também atua como influencer em uma plataforma de conteúdo sexual, Lily Phillips desabafou após transar com 100 homens em um mesmo dia.

Leia também:

>> Mais de 1 milhão de usuários compartilham pornografia no Telegram

>> Mia Khalifa aconselha iniciantes no pornô: "Internet é pra sempre"

>> 'Única baiana com língua bifurcada' lucra vendendo nudes na internet

Segundo ela, “foi difícil”. A atriz gravou a sequência de sexo em outubro, com o objetivo de criar um conteúdo para suas redes. Depois que o vídeo foi publicado, Lily recebeu ataques on-line e até pedidos para que sua conta seja excluída da plataforma.

A polêmica ganhou ainda mais destaque com o lançamento do documentário ‘I Slept With 100 Men in One Day’, dirigido pelo youtuber Josh Pieters, em que Lily recordou a experiência.

Na produção, a influenciadora revelou não se lembrar muito sobre como foi o sexo com todos os homens. “É estranho, não é? Se eu não tivesse os vídeos, não saberia que fiz 100”, contou.

Ainda na oportunidade, Phillips ´pontuou que não foi apenas a intimidade física de fazer sexo com tantos homens que a fez se sentir “tão mal”, mas também a decepção por não poder conversar com eles, ou mesmo não estar interessada em fazê-lo.

Questionada se acha que deveria se sentir mal por não falar com cada homem por um determinado período de tempo, a jovem explicou que sentiu que havia decepcionado seus apoiadores. Em outro momento, Phillips disse que não recomendaria fazer o que fez, admitindo que foi “mais intenso do que ela pensava”.

Apesar das críticas, o vídeo resultou em um lucro impressionante de R$ 15 milhões.

Depois do resultado financeiro positivo, a Lily Phillips tem uma nova meta: agora, o plano da criadora de conteúdo é transar com 1.000 homens em 24h. “Mal posso esperar… É muito emocionante. Será um recorde mundial”, afirmou.