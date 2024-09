Gusttavo Lima festeja aniversário sem filhos e motivo é revelado

PAIS SEM AS CRIANÇAS

Gusttavo Lima comemorou os seus 35 anos de idade com tudo o que tinha direito. A festa foi feita na Grécia, mas os filhos do cantor, Gabriel, de sete anos, e Samuel, de seis, não participaram da viagem.

Andressa Suita resolveu explicar o motivo pelos quais eles não estiveram ao lado do famoso.

Em um discurso feito ao lado do marido, a influenciadora agradeceu a presença dos amigos e declarou que essa é a primeira vez que eles viajam sem as crianças.

"Quero dizer que vocês são muito especiais, e a gente abriu mão dos nossos filhos para estar aqui com vocês, então vocês são muito especiais. Foi difícil, mas a gente precisava desse momento juntos aqui também", afirmou a famosa.

Andressa completou: "São sete anos que a gente viaja com as crianças para todo lugar, a gente tá vivendo a nossa lua de mel que a gente não viveu desde que a gente casou. Por isso caprichei em tudo… nos emocionamos, é a primeira vez na Grécia. Papai tá pagando, então vamos curtir". O vídeo do comentário da esposa de Gusttavo Lima foi divulgado pelo portal Leo Dias.