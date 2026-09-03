Hit de Oh Polêmico e Léo Santana viraliza no Japão

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O pagodão baiano ganhou um novo alcance e dessa vez, do outro lado do mundo. O cantor Oh Polêmico recebeu, em Salvador, o dançarino e coreógrafo japonês Koyama Ginjiro, que conquistou as redes sociais ao publicar vídeos dançando músicas brasileiras.

Entre os sucessos que entraram no repertório do influenciador está “Laço na Fivela”, parceria de Oh Polêmico com Léo Santana. As coreografias ao som do hit ajudaram a levar a música para o público japonês e renderam milhões de visualizações nas redes.

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Japonês viralizou dançando pagodão baiano



Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, Ginjiro produz conteúdos voltados para a dança e costuma compartilhar vídeos ao som de diferentes gêneros da música brasileira.

Em julho, uma das publicações do japonês dançando “Laço na Fivela” chegou a 1,3 milhão de visualizações. Outro vídeo com a música se aproxima da marca de 1 milhão de visualizações.

A repercussão dos conteúdos chamou a atenção do próprio Oh Polêmico e aproximou os dois pelas redes sociais.

Encontro aconteceu em Salvador



A interação virtual ganhou um encontro presencial durante a passagem de Ginjiro pela Bahia. O dançarino veio ao estado a convite de Oh Polêmico, que o chamou para conhecer Salvador e ter contato direto com a cultura baiana que influencia o pagodão.

A visita aproximou ainda mais o influenciador do universo por trás das músicas que já fazem sucesso em seus vídeos.

“Laço na Fivela” ganhou dança como protagonista

A presença do japonês na Bahia também reforça o alcance de “Laço na Fivela”, que se tornou um dos sucessos presentes nos paredões e nas festas de São João.

A música, parceria entre Oh Polêmico e Léo Santana, também ganhou um videoclipe oficial no qual a dança ocupa papel central e conduz a narrativa.