Homem em Bangkok é picado no saco escrotal por cobra em vaso sanitário

Meus testículos estão bem", concluiu Thanat Tangtewanon - Foto: Reprodução

Thanat Tangtewanon, morador de Bangkok, na Tailândia, viveu momentos de pânico no último domingo, 18, após ir ao banheiro para fazer suas necessidades matinais. Ao se sentar no vaso sanitário, por volta das 10h, o homem foi picado no saco escrotal por uma píton de 3,6 metros de comprimento que estava escondida na louça.

"Ontem, por volta das 10h, acordei e fui ao banheiro como de costume. Antes de sentar no vaso sanitário, sempre dou descarga primeiro para verificar se há alguma surpresa indesejada, e ontem não foi diferente. Depois de dar descarga, sentei-me, mas alguns momentos depois, senti uma dor aguda nos testículos. Algo tinha me mordido", contou o tailandês.

Thanat começou a tentar retirar o réptil do vaso, contou o "Daily Mirror".

"Segurei a cobra com força, tentando puxá-la para fora do vaso sanitário, mas ela era incrivelmente forte e não se movia. Em pânico e furioso, avistei uma escova de vaso sanitário por perto e comecei a bater na cobra o mais forte que pude. No caos, esqueci que ainda estava segurando a cobra, então acabei batendo nos meus próprios dedos também, mas não senti dor alguma. "Continuei batendo até a cobra ficar mole, e finalmente consegui tirá-la", relatou ele.

O réptil acabou morrendo após inúmeros golpes. Thanat, então, pediu a um vizinho para levá-lo ao hospital.

"Felizmente, estou bem agora, e caso você esteja se perguntando, meus testículos estão bem", concluiu.