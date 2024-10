Hotel que Shawn Mendes ficou em Trancoso tem diárias de R$ 6 mil

Grupo permaneceu no local por três dias - Foto: Redes sociais

Após sua apresentação no Palco Mundo do Rock In Rio, o cantor canadense Shawn Mendes viajou para Trancoso, no extremo sul da Bahia. Ele se hospedou em um hotel boutique com diárias que chegam a R$ 6 mil.

Quartos do Reserva Jacumã | Foto: Redes sociais

O Reserva Jacumã está situado na praia homônima e oferece um ambiente intimista, com apenas 15 acomodações com vista para o mar. O hotel dispõe de piscina comum, piscinas privativas, academia, restaurante, bar e heliponto.



Leia mais

>> Vídeo íntimo de Marina Sena com o namorado viraliza

>> Lore Improta pede doações no aniversário de Liz

>> Will Smith abusou do próprio filho? Entenda a história que voltou à tona



Ao G1, a assessoria do hotel confirma que Shawn estava acompanhado por um grupo de amigos em um encontro que costumam realizar pelo menos duas vezes ao ano. Eles permaneceram no local por três dias, ocupando todos os quartos do empreendimento. As informações foram publicadas pelo G1.

A acomodação mais luxuosa, que custa R$ 6 mil por diária, tem 150 m² e inclui piscina privativa, banheira de imersão, terraço com rede e gazebo, além de cama super king size e cervejeira. Já a opção mais econômica, com diária de R$ 3 mil, oferece 80 m², também com banheira de imersão, terraço exclusivo com rede e jardim privativo.