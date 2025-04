Humorista expõe suposto affair de MC Cabelinho com influenciador

MC Cabelinho foi apontado como affair do influenciador - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

MC Cabelinho teve seu nome envolvido em uma polêmica nas redes sociais nesta terça-feira, 8. O humorista Victor Sarro revelou que viu o rapper ficando com o influenciador Lucas Guedez durante uma das festas particulares da cantora Anitta.

“Tem muita pegação, isso tem. Tem muita pegação, quarto do sexo, essas coisas têm... [Tem] Lucas Guedez... Lucas Guedez e MC Cabelinho. Pronto, falei. Eu não guardo dinheiro, não vou guardar segredo”, disse ele, durante sua participação no programa ‘Sabadou Com Virginia’, exibido no SBT.

Constrangido, Lucas negou a informação com o dedo. “Eu não vou falar nada, não quero nem te ouvir”, disse ele. “Você vai deixar ficar nesse assunto?”, perguntou Virginia Fonseca. Recebendo uma resposta rápida de Lucas: “Não, porque é mentira…”.

Apesar do influenciador ter negado a informação, o trecho acabou viralizando nas redes sociais e repercutiu entre os internautas, já que Lucas contou que já ficou com um MC que se diz heterossexual.

Ciente da repercussão do caso, Victor Sarro usou suas redes sociais para afirmar que tudo não passou de uma brincadeira. “Meu povo, antes que isso tome uma proporção maior… Fui no programa da Virgínia no final de semana e, visivelmente, quem assistiu sabe que a gente estava brincando muito ali”, disse ele.

“Sobre tudo, sobre lacração, zoando a galera, inventando coisas. Aí me perguntaram o que eu já vi na festa da Anitta, e eu falei: ‘Eu já vi o Lucas Guedez beijando o MC Cabelinho’. Numa zoeira. E agora os portais de fofoca estão postando como se fosse verdade”, completou.

Victor ainda pediu desculpas a Cabelinho. “Então, MC Cabelinho, pelo amor de Deus, mano… É óbvio que é uma piada! É só assistir ao programa. Sou teu fã! É uma brincadeira que a gente fez com o Lucas Guedez ali”, disparou.

“MC Cabelinho é um baita artista, um baita ator. E o Lucas Guedes é uma figura, é um querido. Pelo amor de Deus, não levem comediantes a sério. Torcendo para o MC Cabelinho entender porque ele tem o meu nome e o meu endereço”, concluiu.