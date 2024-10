Igor Kannário anuncia que vai se casar e largar as drogas; assista

Igor Kannário anunciou as novidades durante um show - Foto: Reprodução | Instagram e Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Conhecido como o "príncipe do gueto", o cantor Igor Kannário surpreendeu os fãs durante um show, na noite de terça-feira, 24. Enquanto se apresentava, o artista anunciou que está passando por um período de grandes mudanças na vida. Entre as novidades estão o plano de se casar ainda este ano e de largar as drogas.

Kannário iniciou o discurso contando que vai trocar as alianças com a blogueira Joana Lopo em breve e agradeceu a Deus pelo rumo que está tomando.

"Vou casar agora em novembro, achei a minha varoa! Eu só tenho a agradecer a Deus pela vida maravilhosa que Ele me deu, que Ele me faz proporcionar para os meus filhos, para minha mãe".

Foi então que ele contou que deixará o uso de drogas para trás. "Então você jovem que gosta do Kannário, se espelha no Kannário, esqueça aquele Kannário drogado", declarou.

O cantor finalizou a declaração com uma reflexão. "É possível ser sucesso sem se vender pro sistema, é possível ter sucesso, ganhar dinheiro, e não perder a humildade, é possível! Todo sonho pode se tornar realidade", disse.

