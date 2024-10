Com prisão revogada, Gusttavo Lima já tem data para retornar ao Brasil

Artista é um dos investigados na Operação Integration - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após ter sua prisão revogada na tarde de terça-feira, 24, Gusttavo Lima já possui data para retornar ao Brasil. O cantor deve retornar ao país até a próxima quinta-feira, 26, para cumprir sua agenda de shows, conforme afirmou o advogado Cláudio Bessas ao UOL News.

“Ele tem agenda de shows para cumprir aqui no Brasil nesta semana. Geralmente ele chega um ou dois dias antes dos shows. Ele tem shows na sexta e no sábado. Acredito que ele volte na quarta ou na quinta-feira”.

O Artista é um dos investigados na Operação Integration, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo influenciadores digitais e plataformas de apostas online, conhecidas como "bets".



O advogado afirmou ainda, que o cantor segue em Miami, nos Estados Unidos, e que está lá a trabalho.

“Era uma viagem planejada. O Gusttavo tem um negócio nos Estados Unidos e está lá a trabalho. Claro que ele volta, ele retorna, ele tem uma agenda de shows para cumprir no Brasil. O cantor tem shows marcados em Marabá (PA) na sexta (27) e em Parauapebas (PA), no sábado, 28”.

Sobre a viagem de Gusttavo Lima para a Grécia, o advogado negou que o cantor tenha ajudado foragidos da Justiça, conforme argumentou a juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, ao decretar a prisão do artista na segunda, 23.

“Gusttavo levou sim os convidados que ele quis levar para comemorar o aniversário dele naquele país [Grécia]. Saiu daqui no dia 1º, no dia 3 foi a festa de aniversário de Gusttavo e, no dia 4, foi deflagrada a Operação Integration com cumprimentos de mandados de busca e apreensão. Vejo uma infelicidade muito grande da juíza ela citar a viagem como uma forma que Gusttavo deu guarida para foragidos da Justiça. Isso não existiu”.

“Se eles viajaram daqui do Brasil para a Grécia com o Gusttavo e, chegando lá, houve a notícia da deflagração dessa operação, e se eles não voltaram com o Gusttavo, isso não configura que o Gusttavo deu guarida. Pelo contrário, se o Gusttavo tivesse colocado eles dentro do avião e levado para qualquer outro país, aí sim. Mas tem todo um registro de passageiros junto à Anac”, completou o advogado.