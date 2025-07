Indireta? Zé Felipe reflete sobre família e intriga internautas

O cantor não citou nomes - Foto: Reprodução | Instagram

Zé Felipe deixou os seguidores intrigados na noite deste sábado, 19. O cantor publicou uma frase enigmática sobre lealdade familiar em seu perfil do Instagram e levantou suspeitas sobre uma possível indireta.

“Família é quem sangra com você. O resto é plateia”, dizia o post republicado pelo famoso, com a foto dos personagens da famosa série Peaky Blinders como plano de fundo.

Apesar de não ter citado nomes ou algo do gênero, internautas suspeitam que a publicação seja uma indireta para Monyque Isabella Costa, irmã do cantor, que tem sido vista constantemente com a influenciadora Virginia Fonseca, ex-mulher dele.

“Deve ser pra irmã dele que vive grudada na Virgínia, e a mãe dele respondeu em uma caixinha de perguntas que ela era irmã de “SANGUE” ou seja pra bom entendedor isso basta!”, escreveu uma internauta.

Novo romance?

Recentemente, o cantor deu o que falar nas redes sociais após começar a seguir a atriz Bella Campos, que retribuiu a atitude dele. Recém separado da influenciadora Virginia Fonseca, o famoso foi logo apontado como affair da artista.

O caso repercutiu tanto que Virginia Fonseca parou de seguir Bella, deixando claro que não curtiu a interação da intérprete da personagem Maria de Fátima, no remake da novela Vale Tudo, com o pai de seus três filhos.