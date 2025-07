Mulher dorme em show de Gusttavo Lima e cantor reage

O cantor tentou acordar a fã - Foto: Reprodução | Instagram

Uma situação inusitada chamou a atenção dos internautas durante o show do cantor Gusttavo Lima no casamento do jogador Éder Militão com a influenciadora Tainá Castro, nesta sexta-feira, 18. Uma convidada acabou dormindo na apresentação do artista, que cantou ao lado dos convidados.

Na gravação, que viralizou nas redes sociais, é possível notar a moça deitada em um sofá, enquanto tenta ser acordada pelo sertanejo, que a chama pelo microfone. Entretanto, o sono estava tão pesado que a mulher continuou dormindo mesmo com o chamado do famoso.

Na web, diversos internautas se divertiram com a situação e fizeram comentários sobre o assunto. “Os humilhados serão exaltados, no dia da exaltação, os humilhados dormindo”, brincou uma. “Ela achou que tava sonhando com ele e nem quis acordar”, afirmou outra.

Pronunciamento

Ciente do burburinho em todo do assunto, a mulher, identificada como Marcela Moreno, se pronunciou sobre o ocorrido e afirmou que estava muito cansada de esperar o show do sertanejo, pois estava ansiosa.

“Eu fiquei muito triste porque queria muito ver o show dele. Eu estava muito ansiosa, então acho que essa ansiedade acabou me atrapalhando um pouco também. Quando acordei e me contaram, não achei que tinha sido tão (notada) assim”, disse ela.

“Fiquei em êxtase, pensando: ‘Meu Deus, por que eu dormi no show do Gusttavo Lima?’ Mas já foi, né? Fico triste. Gustavinho, te amo (...). Eu sou uma dorminhoca’”, concluiu ela, aos risos.