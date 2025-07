Ator da Globo desabafa sobre namoro aos 92 anos: “Estou vivo”

O artista está feliz consigo mesmo - Foto: Reprodução | TV Globo

Ary Fontoura falou abertamente sobre sua vida amorosa aos 92 anos. Em entrevista à Veja Rio, o ator da Globo afirmou que viveu muitos romances ao longo de sua vida e se sente muito grato.

“Já tive todos os relacionamentos possíveis e imagináveis. Cumpri minha tarefa”, disse ele, deixando claro que atualmente está em paz com relação a esta área da sua vida e não namora.

Entretanto, o famoso garantiu que ainda olha para pessoas bonitas na rua. “Meu amor hoje é mais no imaginário, mas estou vivo, então de vez em quando dou uma olhadinha para o lado e penso: ah, se ah, se eu tivesse meus 29 anos (risos)”, disparou.

Mudança de vida

Durante o bate papo, Ary também contou que se considera um idoso ativo e costuma praticar diversas atividades em prol de sua saúde, a fim de se manter cada vez mais otimista.

“É difícil achar peça nova para máquina velha, então estou atento a qualquer sinal. Sempre joguei futebol, faço academia há vinte anos e estou inteirinho, sem depender de ninguém. Não me importo com mesquinharia e me mantenho otimista”, afirmou.

Ele ainda destacou que ama o carinho do público com ele nas redes sociais, onde produz vídeos todos os dias e acumula quase 7 milhões de seguidores. “Quanto mais abertos, mais felizes seremos. Na rua, recebo elogios e abraços, é até difícil ir em alguns lugares. Tenho sete milhões de seguidores, são cem estádios do Maracanã cheios de gente querendo ver as minhas bobagens”, concluiu.