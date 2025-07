Whindersson Nunes esclarece boatos de namoro

O famoso falou abertamente sobre o assunto - Foto: Reprodução | Instagram

Whindersson Nunes quebrou o silêncio e se pronunciou sobre os boatos de que estaria namorando novamente. O influenciador respondeu uma caixinha de perguntas em seu perfil do Instagram, nesta sábado, 19, e tirou as dúvidas dos seguidores.

“Estou namorando não, eu estou de boa. Queria falar que quando vocês [me] virem com alguém em alguma página de fofoca, que vocês cuidassem nos comentários ou repreendessem quem comentasse alguma coisa tipo: 'interesseira', 'nasce uma blogueira'”, disse.

“Isso aí faz parecer como se eu não tivesse nada de interessante a oferecer a não ser minha fama e meu dinheiro. E não é verdade! Se não, não seria a pessoa que vocês gostam, essa pessoa que vocês acompanha”, completou.

“Whindersson de verdade”

Em seu desabafo, o famoso ainda reforçou que todas as mulheres com quem se relacionou conheceram o verdadeiro Whindersson e não o que é mostrado na internet e nas plataformas de streaming.

“Pode ter certeza que quando vocês virem em algum lugar e eu estiver com alguém, podem ter certeza de que essa pessoa conheceu um Whindersson que não é do YouTube, da busca do Google, nem da Netflix. Ela conheceu a consciência por trás do meu corpo, teve uma ótima experiência”, afirmou.

Vale lembrar que o último relacionamento público do youtuber foi com a influenciadora Maria Lina. Eles chegaram a ter um filho, mas o garotinho nasceu prematuro e morreu pouco tempo depois do parto.