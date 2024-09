Influencer choca ao revelar nomes verdadeiros de artistas baianos; confira

Xanddy, Pablo e Russo Passapusso integram a lista - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE, Rafaela Araújo | Ag. A TARDE e Mila Cordeiro | Ag. A TARDE

Os baianos foram pegos de surpresa com o último vídeo do influenciador digital Tiago Banha no Instagram. Ele "jogou na roda" os nomes verdadeiros de alguns dos maiores ícones da música baiana. Veja a lista:

5º lugar - Xanddy Harmonia

Em 5º lugar na lista, ex-vocalista do Harmonia do Samba, Xanddy, foi o primeiro alvo. "Manuel Alexandre Oliveira da Silva. Seu Manuel. Acho que Xanddy tem mais de 40, então vira 'Seu Manuel'", ironizou o influenciador, arrancando risadas nos comentários.

Manuel Alexandre Oliveira da Silva, vulgo Xanddy Harmonia | Foto: Mare Luna Femiani | Divulgação

4º lugar - Tatau

Em seguida, o ex-vocalista do Araketu, Tatau, também teve sua identidade revelada. "Você sabe quem é Gilson Menezes Doréa? É Tatau", explicou Banha, que descobriu o nome do artista ao checar os compositores de uma música. "Eu vi lá 'Gilson Menezes Doréa' e falei 'Essa música não é de Gilson, não, essa música é de Tatau", brincou.

Gilson Menezes Doréa, vulgo Tatau | Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE

3º lugar - Igor Kannário



Igor Kannário apareceu no top 3 da lista. Banha se divertiu ao contar que o verdadeiro nome do artista é Anderson Machado, tirando um pouco do mistério em torno do cantor famoso pelo jeito irreverente.

Anderson Machado, vulgo Igor Kannário | Foto: Inacio Teixeira | SECOM

2º lugar - Pablo do Arrocha



Na reta final do vídeo rolaram as revelações mais aguardadas. Pablo do Arrocha, o homem que popularizou o "sofrimento" com suas baladas românticas, foi desmascarado: "Agenor Apolinário dos Santos. Poderia ser um nome de santo, caminhoneiro", brincou o influencer.

Agenor Apolinário dos Santos, vulgo Pablo do arrocha | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

1º lugar - Russo Passapusso



Por último, o gran finale: o nome real do vocalista da BaianaSystem, Russo Passapusso: Roosevelt Ribeiro.

Roosevelt Ribeiro, vulgo Russo Passapusso | Foto: Mila Cordeiro/ Ag. A TARDE

