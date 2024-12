Influencer implora para marido ganhar prêmio: "Maior corno do Brasil"

Gisa Custolli falou sobre título que deseja para o marido - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influencer Gisa Custolli surpreendeu ao revelar que deseja um título especial ao marido: "maior corno do Brasil". A produtora de conteúdo adulto já procurou o Guinness Book, o Livro dos Recordes, para registrar o feito.

Conhecida por faturar com vídeos de cuckold, o chamado “fetiche de corno", ela garantiu que este é o tipo de conteúdo preferido de seus assinantes, que inclui famosos. Segundo a influenciadora, ela já fez mais de 800 gravações do tipo.

“Nesse tempo, meu marido descobriu que gosta de me ver com outros homens. Ele me incentiva, é bem tranquilo, não tem ciúmes e até grava algumas cenas para mim. Ele gosta de assistir tudo e, às vezes, grava também. Tem famoso assistindo tudo no meu perfil. Tem jogador, cantor e até um apresentador casado”, revelou ela à Quem.

A influencer garantiu que mantém uma vida normal com o marido. “As pessoas acham engraçado, mas é o nosso estilo de vida. Ele quer ser o maior do corno do Brasil e eu gosto da ideia”, declarou.

“Não tem ciúmes, hipocrisia ou coisa do tipo. Vivemos o nosso tesão e as nossas fantasias e somos felizes assim. É um fetiche apenas, nossa relação é de respeito e cumplicidade. Temos uma vida normal, como de qualquer outro casal”, afirmou.

Ela ainda contou sobre a relação com o esposo: “Conversamos muito antes de iniciar e percebemos que seria legal e saudável para nós como casal. Meu marido produz boa parte do conteúdo e gosta de me ver com outros homens. Ele dá ideias de cenas e me apoia em tudo o que quero. E eu adoro isso. O tesão só aumentou”.