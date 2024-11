Influenciador se pronuncia após suposta briga com traficantes no Rio

Relatos dizem que Hytalo Santos estava embriagado e deu um tapa em traficante - Foto: Reprodução

O influenciador digital, Hytalo Santos, se pronunciou após se envolver em uma suposta briga com traficantes em um baile funk na Penha, zona norte do Rio de Janeiro, no último final de semana.

O momento da briga viralizou nas redes sociais e o blogueiro foi aos Stories em seu Instagram negar especulações que surgiram. Ele afirmou estar bem e ainda alegou ser alvo de “fake news”.

"Tá tudo bem comigo, eu tô zen. Não tô em hospital, nem fui sequestrado", disse. O influenciador também ironizou a situação e disse que logo aparecerá em outro baile.

Leia também:

>> STF interroga os cinco réus acusados de planejar morte de Marielle

>> Inscrições para contratação via REDA no DPT começam nesta segunda

>> São Paulo ainda tem 14 mil pessoas sem energia elétrica

Segundo relatos que circulam nas redes sociais, Hytalo estava supostamente embriagado e teria dado um tapa em um traficante. Em seguida o influenciador teria sido agredido e ficado gravemente ferido após uma surra.

O comunicador e blogueiro, Renato Ronner, que também comentou o caso em seu instagram, reforçou as alegações de agressão.

"Ele simplesmente se passou, e o pessoal não perdoou. A qualquer momento pode acontecer algo com ele, a gente nunca sabe quando se mete com alguém", completou.