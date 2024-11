STF interroga os cinco réus acusados de planejar morte de Marielle

Deputado Chiquinho Brazão - Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados

Os acusados de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes começarão a serem interrogados a partir desta segunda-feira, 21, em ação que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), conforme apuração da CNN.



Ao todo são cinco réus presos preventivamente e o interrogatório será feito por videoconferência e serão ouvidos nesta ordem:

-deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ);

-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão;

-delegado da Polícia Civil Rivaldo Barbosa;

-major Ronald Paulo Pereira;

-policial militar Robson Calixto Fonseca.

- os interrogatórios estão marcados para 13h, de 21 a 25 de outubro. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes.

O momento é quando o réu pode dar sua própria versão dos fatos pelos quais ele responde. Após os interrogatórios, as acusação e defesa terão cinco dias para avaliar se vão pedir outras diligências.

Depois, as partes terão prazo de 15 dias para apresentar suas alegações finais – são as últimas manifestações no processo. Só depois desta etapa o caso fica liberado para julgamento.