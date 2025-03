Ingrid Guimarães contesta pedido de desculpas de companhia aérea

Ingrid Guimarães falou sobre o assunto em entrevista ao Fantástico - Foto: Reprodução | TV Globo

A atriz Ingrid Guimarães contestou o pedido de desculpas da American Airlines após se sentir constrangida em voo da companhia aérea. Ela questionou a empresa após, na última semana, quando voltava de Nova York para o Rio de Janeiro, foi obrigada a deixar o seu lugar para que uma pessoa da executiva se sentasse.

A companhia emitiu um comunicado pedindo desculpas à atriz. Ingrid, porém, parece não ter ficado satisfeita com a situação, principalmente após ouvir o relato de inúmeros brasileiros que passaram por situações semelhantes.

“Será que eles pediriam desculpa se fosse com uma pessoa anônima? Muita gente veio contar histórias muito piores do que a minha, e já reclamaram, assim como eu. Porque hoje mesmo, deve ter alguém sendo agredido igual a mim e que não vai ter a menor voz. De que adianta pedir desculpa só para mim e me ressarcir?”, disse a atriz, em entrevista ao Fantástico.

Ingrid seguiu: “Normalmente é isso, uma mulher, viajando sozinha, brasileira, que não tem inglês fluente. Nós somos uma presa fácil. Eu duvido que se fosse um homem americano, eles teriam tirado dessa maneira como me tiraram. Porque o problema não foi me tirar, foi a forma como fizeram”.

De acordo com a atriz, houve diversos relatos sobre este tipo de tratamento por parte de companhias aéreas. “Em qualquer lugar que eu vou, alguém tem uma história para contar de ser destratado em uma companhia aérea. Acho que o que aconteceu comigo é que eu destravei um problema coletivo, uma raiva coletiva”, disparou a artista, que afirmou se sentir acuada, constrangida com vergonha e com medo.

“Uma mulher na primeira fila, com o bebê de colo, virou pra mim e falou: ‘É isso mesmo, Ingrid?’. Porque as pessoas não sabiam a história toda”, declarou.