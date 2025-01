Internado, Gusttavo Lima já tem previsão para receber alta

Gusttavo Lima - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Gusttavo Lima está internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, desde o último sábado, 21, devido a um quadro de dor abdominal. Segundo o boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 23, o sertanejo encontra-se clinicamente estável e com previsão de alta hospitalar nas próximas 48 horas.

“O cantor Gusttavo Lima encontra-se internado no Hospital Vila Nova Star, da Rede D’Or, desde o dia 21/12, em decorrência de um quadro de dor abdominal. O paciente apresenta-se clinicamente estável, com bom estado geral, e há previsão de alta hospitalar nas próximas 48 horas. O caso está sendo acompanhado pela equipe coordenada pela Profa. Dra. Ludhmila Hajjar,” informou a nota oficial do hospital.

O problema de saúde forçou Gusttavo Lima a cancelar sua apresentação no Festival VillaMix, que ocorreria em São Paulo na noite de sábado. Em comunicado oficial, a Balada Eventos, empresa responsável pela carreira do cantor, explicou os motivos do cancelamento.

“Gusttavo Lima chegou ao Brasil na manhã de hoje, 21, exclusivamente para a realização do show no evento. Por volta das 14h, apresentou um desconforto gastrointestinal e foi medicado, mas no final da tarde precisou ser encaminhado a um hospital para cuidados adicionais. O cantor segue hospitalizado para a realização de exames e o tratamento necessário,” esclareceu a nota.