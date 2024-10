Irmã de Deolane faz PIX generoso a vendedor ambulante

Advogada estava curtindo uma praia no Ceará quando foi abordada - Foto: Reprodução | Instagram

Feliz com a recente liberdade de sua irmã Deolane Bezerra e da mãe Solange, Dayanne Bezerra decidiu presentear um fã da influenciadora com um celular novo nesta quarta-feira, 25. A advogada estava curtindo uma praia no Ceará quando foi abordada por um vendedor ambulante que mencionou estar com o telefone quebrado.

Em um gesto de generosidade, Dayanne fez um pix no valor de R$ 4 mil para que o vendedor pudesse adquirir um novo aparelho.

Deolane Bezerra foi liberada do presídio em Buíque, localizado no Agreste de Pernambuco, na tarde da última terça-feira, 25. A soltura da influenciadora ocorreu após uma decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), que concedeu liberdade a todos os 18 investigados na Operação Integration.