Irmã de Deolane revela fardo de ser uma Bezerra: “Não somos aceitas”

Dayanne Bezerra é irmã de Deolane Bezerra - Foto: Reprodução | Redes sociais

A influenciadora Dayanne Bezerra abriu o coração e falou sobre a família, a superação e o preconceito das pessoas com as Bezerras. Em entrevista ao GringaCast, ela revelou o peso atual de carregar seu sobrenome em meio às polêmicas.

“Eu nasci Bezerra, então não tem novidade. Mas hoje em dia é muito pesado o fardo, porque não somos muito aceitas em todos os lugares. Devido a nossa explosão, agradou a muitos, mas do mesmo jeito desagradou vários”, disse ela.

E continuou: “Somos três mulheres, com a minha mãe quatro, independentes, sozinhas, que não dependem de ninguém, só do nosso suor, do nosso trabalho… E a gente incomoda pra caramba. É um fardo muito pesado”, disparou.

Relação com MC Kevin

Na entrevista, Dayanne Bezerra falou sobre a relação que tinha com o ex-cunhado, MC Kevin. O cantor morreu em 2021 após cair da varanda de um hotel no Rio de Janeiro.

“As pessoas queriam que eu falasse mal dele, eu jamais faria isso. Como vou falar mal da pessoa que me ajudou quando minha filha estava em uma cama de hospital? Ele falou: cunhada, vende meu carro, pode vender meu carro pra pagar o tratamento da sua vida’. Antes eu falava isso e chorava, hoje eu já consigo falar de boa. Eu não vou falar mal dele. Ele era muito jovem, com muita fama, muito poder, e pagou da pior forma possível: com a vida”, lembrou.

“Eu falei isso numa manhã e depois não parava mais de entrar seguidor. Eu não entendi, minha primeira reação foi perguntar pra Deolane o que eu tinha feito. Ela disse que estava me marcando, o pessoal estava gostando, estava saindo em página de fofoca”, revelou Dayanne.

União da família

Dayanne Bezerra ainda destacou a união da família Bezerra. Segundo a influenciadora, as irmãs estavam afastadas quando aconteceu o episódio de prisão de Deolane e da mãe, Solange, no ano passado. Apesar da tristeza, o momento serviu para juntar novamente os familiares.

“Quando ocorreu esse último episódio com a Deolane, nós estávamos meio afastadas dela. Mas ela não precisou falar nada. Ela pediu pra gente ir [para o local onde foi presa], mas já estávamos no aeroporto”, contou ela.

Dayanne analisou: “O que aconteceu serviu de aprendizado pra gente saber que se uma sofrer, todas vão sofrer. A gente estava com o ego muito acima, estávamos muito desunidas e hoje a gente não passa um dia sem mandar ‘bom dia’, ‘amo você’. Não é fácil manter uma união da família, mas hoje a gente voltou”.

A influenciadora citou, ainda, que pessoas tentaram botar as irmãs umas contra as outras. “A fama e o dinheiro trouxe pessoas que se aproximaram e trouxeram conflitos entre a gente. Hoje a gente já tira a limpo. Tentavam botar uma contra a outra”, relembrou.

Prisão de Deolane

Dayanne Bezerra criticou os critérios usados para a prisão de Deolane e lamentou que até sua mãe tivesse sido envolvido na história. “As pessoas esquecem que antes de sermos influenciadoras, somos advogadas. Pegaram muito pesado colocando a minha mãe lá”, falou ela.

“Até isso fez com que a gente crescesse mais. Em todo lugar que eu vou, me pedem foto, beijo, abraço. Eu fiquei maior, ganhei mais seguidores, fiquei mais conhecida. Os propósitos de Deus são esses”, disparou.

Tigrinho

Sobre as críticas pelas divulgações dos joguinhos de apostas, os famosos “tigrinhos”, Dayanne pontuou: “Não vou ser hipócrita, o tigrinho mudou muito a vida da gente. Mas me diga uma coisa: você vai pra Las Vegas, o que tem lá? Cassinos. Todos os jogos legalizados, menos no Brasil. Agora legalizaram. Mesmo legalizado, eles querem criminalizar o que não é crime. É muito estranho, sabe?”.

“As pessoas que criticam é porque não têm como divulgar. Você não está fazendo crime nenhum”, concluiu.