Deolane revela que aceitaria ser vice de Gusttavo Lima nas eleições

Deolane surpreendeu ao falar de decisão de Gusttavo Lima - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Deolane Bezerra usou as redes sociais para brincar sobre interesse de Gusttavo Lima em disputar as eleições presidenciais em 2026. A influenciadora, nesta sexta-feira, 3, garantiu que aceitaria ser vice-presidente do Brasil na chapa do cantor.

“Eu vou ser vice”, declarou a famosa, que ainda postou um emoji de risada e um “brincadeira”. Ela esteve com Gusttavo em uma mesma investigação da Polícia Federal, em setembro passado.

Na Operação Integration, que investiga lavagem de dinheiro por meio de empresas de apostas, Gusttavo chegou a ser investigado, mas o Ministério Público pediu o arquivamento da investigação.

Já nos últimos dias, Gusttavo Lima virou assunto após afirmar, em entrevista exclusiva ao Metrópoles, que resolveu colocar o próprio nome à disposição do eleitorado nas eleições gerais de 2026.

“O Brasil precisa de alternativas. Estou cansado de ver o povo passar necessidade sem poder fazer muito para ajudar. Eu mesmo enfrentei muitas dificuldades na vida, mas aproveitei as oportunidades que recebi. Vim de uma condição bastante humilde, cheguei a perder três dentes, mas, claro, tive condições de me tratar, condição que muita gente não tem”, disse.