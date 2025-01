Partidos conversam com Gusttavo Lima sobre filiação

Cantor sertanejo é procurado por partidos após revelar desejo de ser candidato à Presidência da República. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os partidos União Brasil e PP admitem que tentaram filiação com o cantor sertanejo Gusttavo Lima, que mostrou interesse em concorrer à Presidência da República em 2026. Informações da CNN nesta sexta-feira, 03.

Leia mais:

>> Caminhoneiro é preso por dirigir embriagado com carga perigosa na Bahia

>> Reconhecimento Facial prende 12 foragidos nas primeiras 48 horas

>> Sub-20 do Bahia se prepara para o Baianão com reforços

De acordo com a CNN, o presidente do União, Antonio Rueda, disse que já havia conversado com o cantor antes mesmo de o sertanejo ter tornado pública sua vontade de ser candidato. Ele afirmou que não vê impeditivo de o artista integrar a legenda.

“Nós estamos conversando. Já houve uma conversa preliminar. Estamos ajustando”, disse Rueda.

Além disso, o dirigente disse que o partido pode abrigar Pablo Marçal, coach que também é nome para disputar ao Planalto em 2026.

O presidente do PP, Ciro Nogueira, também confirmou o interesse em filiar Gusttavo Lima a seu partido.