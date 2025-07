Irmã de Preta Gil surge totalmente nua em foto; saiba quem é

Marina Gil surpreende em foto - Foto: Reprodução | Instagram

Marina Morena, irmã de Preta Gil, surpreendeu os seus seguidores, neste sábado, 28, ao aparecer completamente sem roupa.

Ela surgiu nua enquanto tomava sol em Ibiza, na Espanha. O clique foi publicado no Instagram por Mert Alas, fotógrafo de moda conhecido por trabalhar com nomes como Ariana Grande, Madonna, Nicole Kidman e Fernanda Torres.

Na imagem, Marina Morena estava deitada em uma espreguiçadeira, mexendo no celular.

Para publicar a foto no Instagram, o fotógrafo cobriu os mamilos da empresária com dois emojis de corações laranjas.

Marina Gil não é filha de Gilberto Gil?

A proximidade de Marina com a família Gil chama a atenção de muita gente e ainda faz com que ela seja apontada como filha biológica de Gilberto Gil.

Em entrevista ao podcast Sala de Espera, ela explicou que a ligação é afetiva e muito forte.

"Eu sou filha de Keka de Oxossi. Meus pais são separados há muito tempo, e minha mãe era muito amiga da Flora e do Gil. Foi madrinha do casal. Eu passava muitos verões na casa da Tia Flora e do Tio Gil em Salvador, e considerava todos os filhos como meus irmãos", disse, na ocasião.