Isabelle revela se está disponível após término com Matteus

Isabelle Nogueira e Matteus Amaral - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A ex-BBB Isabelle Nogueira, que rompeu o relacionamento com Matteus Amaral recentemente, revelou como está o coração depois do término. O casal engatou o romance no BBB 24.

“Solteira, super solteira! Mas muito focada no que eu tenho pra viver no Carnaval, que é o meu propósito. Isso não significa que eu estou disponível. Eu estou, sim, focada no meu propósito que é viver o Carnaval, aproveitar todas as oportunidades que eu tenho pra viver”, declarou ela em entrevista para a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Isabelle Nogueira marcou presença no ensaio técnico da Grande Rio, no último sábado, 8, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.