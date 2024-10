Ivete faz revelação inédita sobre fase da vida e expõe tratamento

Ivete falou sobre menopausa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ivete Sangalo, de 52 anos, revelou como tem enfrentado as mudanças no seu corpo e na rotina em função da menopausa. A famosa explicou que faz tratamento para lidar com sintomas como onda de calor, perda de qualidade de sono, queda da libido, entre outros.

No podcast do marido, Daniel Cady, a cantora ressaltou a importância de fazer a "reposição hormonal de uma forma muitíssimo responsável e coerente": "Eu preciso de fato, estradiol, o corpo da mulher precisa, isso diariamente, uso um em gel, e uso também progesterona, mas não uso direto não, tem um ciclo para usar. Usa um número x no mês, para de usar".

Ivete Sangalo, então, reforçou a importância dos exames anuais para saber como seu corpo está. Ela voltou a comentar a respeito da rotina de exercícios, que ajudou ela a lidar com esta fase da vida.

"A alimentação é um lance muito maravilhoso, eu acho que se complementa a malhação junto com a alimentação equilibrada, sem neurose. Porque toda restrição gera compulsão. E treino, porque eu gosto. Me sinto bem, saudável. O que eu faço de suplementação, eu tomo vitamina D, vitamina C, cápsula de própolis, cápsula de cúrcuma e me alimento muito bem", desabafou

A baiana frisou que tem cuidados com o seu corpo, muito além dos procedimentos estéticos. Para ela, ir malhar representa um "sentimento de cuidar do templo".