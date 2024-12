Ivete Sangalo desabafa sobre chuva em Salvador: "Tudo revirado"

Ivete falou sobre o caso na web - Foto: Reprodução

Salvador amanheceu sob forte chuva nesta quarta-feira, 27, com diversos pontos de alagamento e deslizamentos de terra, resultando em desabamento de imóveis com uma vítima que morreu. Diante da intensidade da chuva, até a cantora Ivete Sangalo demonstrou espanto com a força da água e revelou também foi vítima do temporal.

Segundo a cantora, a inundação invadiu o apartamento dela no bairro nobre da Vitória, em Salvador.

“Boa tarde, amores! Gente, que chuva é essa?! Chuva, vento, estou passada com esse pré-verão que a gente vai ter aqui... uma chuva de invadir a casa, eu já limpei foi coisa aqui, mas continua invadindo”, declarou Ivete Sangalo na terça-feira, 26.

“O vento, estão ouvindo? E essa semana teve uma ventania aqui em casa que... eu fui para o cinema, quando eu cheguei do cinema estava tudo revirado em casa”, completou Ivete Sangalo.