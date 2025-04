Ivete Sangalo surpreende após falar dos filhos em viagem: "Não veio"

Cantora e o marido, Daniel Cady, vivem segunda lua de mel no Peru - Foto: Reprodução | Instagram

Ivete Sangalo está curtindo uma viagem romântica ao lado do marido, Daniel Cady, no Peru, e aproveitou para interagir com seus seguidores no Instagram. Ao abrir uma caixinha de perguntas, a cantora recebeu um questionamento sobre a ausência dos filhos na viagem e não perdeu a chance de soltar sua marca registrada: o bom humor misturado com uma pitada de ironia.

“Mulher, a gente ligou para você, mandou a passagem, pegou seu endereço, fez as suas malas e você não veio. Aí teve que viajar eu e Daniel sozinhos”, brincou Ivete, em resposta à seguidora que perguntou por que os filhos Marcelo (15 anos), Marina e Helena (7 anos) ficaram de fora do passeio.

A cantora também fez questão de esclarecer que as crianças entenderam a viagem como um momento especial para o casal e não ficaram chateadas.

Ao ser perguntada sobre a possibilidade de levar os filhos em uma viagem ao Peru, Ivete explicou que a altitude exige planejamento, especialmente para crianças menores. “Criança dá para vir, mas não dá para fazer todos os roteiros. Aqui é muito alto, tem que chegar com alguns dias de antecedência para adaptação. Acho que a partir de oito, nove anos já é mais tranquilo”, comentou.