Jojo Todynho dá opinião surpreendente sobre PEC do fim da escala 6x1

Jojo Todynho falou sobre PEC que está causando - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Jojo Todynho segue chamando a atenção dos seus seguidores com as suas opiniões e surpreendeu ao tomar partido na polêmica do momento: PEC do fim da escala 6x1. A cantora se manifestou a favor da Proposta de Emenda à Constituição ue sugere o fim da jornada de trabalho nesta escala.

Leia Mais:

>>> "Pode prejudicar o Brasil", dispara Marçal sobre fim da escala 6x1

>>> Jojo Todynho perde mais uma patrocinadora após se declarar de direita

>>> Justiça mira em Jojo Todynho após denúncia anônima; entenda

Em seus stories no Instagram, a artista comentou: "6x1 é pesado, Deus me livre. Em shopping então... Eu trabalhei só seis meses [em shopping] e nunca mais na minha vida, porque é muito ruim. Não só em shopping, trabalhar 6x1 é muito ruim, cansativo mesmo".

"4x3 não concordo, porque acho que seria muito ruim para todos, porque tudo iria ficar muito mais caro e povo ia querer reduzir os salários, ia ter que fazer escala, contratatar mais pessoas para trabalhar. Eu concordo com trabalhando 5 e folgando 2 dias. Acho super válido", desabafou.

Jojo Todynho, então, ressaltou: "Todo mundo tem que ter uma qualidade de vida, passar um domingo, um almoço com a família, no sábado, passear ou curtir um show. Eu acho que precisamos desse lazer. Ou mesmo se você quer fazer um curso, você precisa de tempo".

"Tem que ser bom para todo mundo, não pode beneficiar somente um lado. Todo mundo tem que ter o prazer de curtir mais com a sua família", completou.

Veja vídeo: