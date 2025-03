Jojo Todynho surge em clima de romance com namorado policial; veja

Jojo Todynho surgiu ao lado do seu novo namorado, Thiago Gonçalves - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora digital Jojo Todynho publicou alguns cliques ao lado do seu novo namorado, Thiago Gonçalves, nessa quinta-feira, 20. O casal compareceu a um evento, no Rio de Janeiro, e posou para fotos.

Para a ocasião, Jojo escolheu um vestido justo nude de manga única e o rapaz optou por uma vestimenta mais social, com uma camisa preta e um blazer da cor da roupa da companheira.

Veja os cliques:

Jojo Todynho e Thiago Gonçalves | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Thiago Gonçalves vem incentivando a amada. “Valorize quem te incentiva a ser melhor todos os dias”, enalteceu ela ao compartilhar uma foto com o amado na academia, na semana passada.

Jojo Todynho e Thiago Gonçalves assumiram o relacionamento no dia do aniversário da artista, no último 11 de fevereiro. O policial pediu a cantora em namoro com uma surpresa que contou com buquê de flores vermelhas e café da manhã na cama.