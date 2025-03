Jojo Todynho desabafa após ataque racista na redes: “Ruindade”

Jojo Todynho afirmou que foi chamada de “macaca” - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Jojo Todynho fez um desabafo nos stories do Instagram nesta terça-feira, 18, após ter sido alvo de ataques racistas. A influenciadora afirmou que foi chamada de “macaca” mais uma vez, mas desistiu de denunciar o ocorrido à polícia.

Segundo ela, dessa vez, o ataque teria partido de uma mulher que tem um filho atípico. Após a ofensa, Jojo Todynho disse que apenas bloqueou o perfil em questão.

“Semana passada, uma senhora veio no direct me chamar de macaca. Eu entrei no insta dela e vi que ela era uma mãe atípica. Tinha várias postagens pedindo respeito pelo direito do filho dela, pra que o filho dela seja aceito e respeitado pela sociedade. Eu parei e fiquei analisando né… E qual respeito ela dá para as pessoas? Como ela cobra algo ao filho dela e não dá isso às pessoas?”, iniciou Jojo Todynho.

A famosa completou: “O filho dela não é um castigo na vida dela por ele ser atípico não, ele veio pra ensinar, mas ela ainda não aprendeu nada. Só tem uma explicação: ruindade. Aí eu só bloqueei, não vou me desgastar, ir na delegacia, abrir B.O., é tão cansativo, tão constrangedor. É vergonhoso. Mas as pessoas acham que não vai acontecer nada, e realmente não vai acontecer nada. As pessoas perderam o senso e o amor aos outros”.