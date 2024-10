Juíza toma decisão sobre soltura de Deolane e a mãe

Juíza fez uma análise da soltura das duas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Deolane Bezerra e a mãe dela, Solange Bezerra, receberam uma notícia pouco agradável. Isso porque a juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, decidiu, nesta segunda-feira, 23, que não vai soltar os investigados da Operação Integration.

Segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, a magistrada entendeu que não há necessidade de substituir as prisões preventivas dos investigados por outras medidas cautelares, e que há novas diligências a fazer a pedido do Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

A análise da soltura veio após recomendação feita por cinco promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco). Os advogados dos investigados na operação já tomaram ciência da informação pelo próprio judiciário.

Ainda de acordo com a coluna, a decisão sairá, oficialmente, nas próximas horas.