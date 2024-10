Kevinho assume namoro com influenciadora; conheça

Kevinho se declarou em uma rede social - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O amor está no ar. O cantor Kevinho assumiu o namoro com a influenciadora Thaís Pinheiro na noite da última quinta-feira, 10. Nos stories do Instagram, ele se declarou e publicou diversas fotos e vídeos com a amada.

“Amor, memórias, carinho, diversão, cuidado, brincadeiras, momentos”, escreveu o artista. Apaixonado, ele seguiu: “Você é tudo isso e muito mais! Obrigado, Deus, por ter colocado uma mulher maravilhosa dessa em minha vida”.

Kevinho e Thaís Pinheiro | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Mas quem é Thaís Pinheiro?

Com mais de 102 mil seguidores, Thaís, além de influenciadora, é estudante de publicidade e costuma fazer publicações voltadas ao mundo da moda. Ela também pratica boxe e tem o hábito de mostrar seus treinos nas redes sociais.

Além disso, Thaís tem experiência de morar fora do país, como fez entre fevereiro e agosto de 2021, quando esteve na Ucrânia, e de agosto de 2022 a março de 2023, quando foi para a Grécia. Ela voltou ao país europeu em outubro do ano passado.