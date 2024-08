Lazaro Ramos compartilha vivência na 'Boa Morte': "Cumprindo promessa"

Lázaro Ramos e Taís Araújo - Foto: (Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ator Lázaro Ramos utilizou suas redes sociais para compartilhar as experiências que viveu durante a Festa da Boa Morte, em Cachoeira, no Recôncavo Baiano. O protagonista de 'Ó paí ó' disse, ainda, que participará de todas as festas populares da Bahia e resolveu começar pela Irmandade, retornando a Cachoeira após vinte anos.

Há algum tempo, prometi a mim mesmo estar mais presente nas festividades da minha terra. Vinte anos depois, estou de volta ao município de Cachoeira para cumprir essa promessa, vivendo dias muito felizes e inesquecíveis ao lado da minha amada, Taís Araújo Lázaro Ramos

Ele também compartilhou um vídeo com os momentos mais marcantes da festa e detalhou a celebração: "Fizemos nossas preces, comemos, dançamos e nos divertimos muito. A todos que puderem, recomendo vivenciar essa experiência, pois foi realmente emocionante", finalizou na legenda.

A Festa da Boa Morte é um patrimônio imaterial do estado, ocorreu entre os dias 13 e 17 de agosto.

