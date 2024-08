Leifert dá opinião polêmica sobre Paulo André após criticar Marta

Tiago Leifert falou sobre derrota de Paulo André nas Olimpíadas - Foto: Reprodução | YouTube

Tiago Leifert decidiu comentar a respeito do desempenho de Paulo André nas Olimpíadas de Paris 2024. O ex-apresentador da Globo falou nas redes sociais que é preciso exaltar o velocista Paulo André, que chegou em último lugar em uma das provas do atletismo e virou piada.

O jornalista lembrou, por exemplo, que o velocista sofreu uma lesão pouco tempo antes da competição e não pôde se preparar da maneira adequada.

O comentário a favor de P.A ocorreu depois que Leifert desaprovou a falta grave que a jogadora Marta cometeu em jogo e pediu para que o público não “passasse a mão” na cabeça dela.

“Não entendi agora. O PA é piada e para os outros é ‘parabéns, guerreiro?’. Não! Para o PA é o único que cai no ‘parabéns, guerreiro’, esse sim merece um abraço”, iniciou Tiago Leifert, em vídeo.

O famoso também afirmou que Paulo André decidiu entrar no BBB por conta da desvalorização que os atletas olímpicos sofrem.

“Eu não estou falando de investimento do governo, o nosso país tem gente passando fome. Tem outras formas do esporte crescer do que ficar falando do governo, ele é um pedaço do problema”, lembrou.

“Tem iniciativa privada, tem o patrocinador, tem a mentalidade, que é de graça. Tem várias coisas que interferem. Mas ele fez esse sacrifício [participar do BBB], o PA, para conseguir se sustentar”, completou.