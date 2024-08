Paulo André comenta polêmica sobre BBB e Olimpíadas: "Seria um lixo"

Paulo André rebateu comentários após sua fala sobre BBB - Foto: Reprodução | YouTube

Paulo André usou as redes sociais, na manhã deste domingo, 4, para negar que tenha atribuído à participação no BBB o mau desempenho nas Olimpíadas de Paris 2024. O famoso esteve nas eliminatórias dos 100m rasos e acabou terminando na última colocação.

Nos stories do Instagram, o velocista criticou a imprensa: "Lamentável ver as manchetes dos meios de comunicação dizendo que eu botei a culpa no 'BBB' por não ter conseguido um bom desempenho nas Olimpíadas. Essas palavras nunca saíram da minha boca dessa maneira".

"Entrei no 'BBB 22' com a minha conta financeira negativa. Na época, eu tive que vender meu carro para comprar fraldas para o meu filho que tinha acabado de nascer, e olha que eu tinha sido semifinalista nas Olimpíadas de Tóquio, depois de 20 anos que nenhum brasileiro passava das eliminatórias", desabafou.

Paulo André continuou: "Me arrisco a dizer que, nem se eu tivesse conseguido três medalhas olímpicas, conseguiria colher tudo o que colhi pós-reality, pois todos nós sabemos que o investimento nos atletas e no esporte brasileiro é muito fraco".

"Eu seria um lixo de ser humano se eu não fosse grato ao 'BBB' e se eu jogasse a culpa no programa. Ninguém me obrigou a estar lá. E eu faria tudo de novo, por tudo o que vivi dentro e fora do 'BBB 22'", completou.

Paulo André disse ainda que, nas entrevistas depois da prova na Olimpíada, respondeu a uma pergunta sobre o ciclo olímpico e responde que tudo o que viveu, como ter ficado três meses confinado e um ano distante das pistas, influenciou no resultado final.