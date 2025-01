Longe de Belo, Gracyanne Barbosa sensualiza em praia de nudismo

Gracyanne na Praia do Abricó - Foto: Reprodução

Gracyanne Barbosa escolheu uma praia de nudismo para dar o último mergulho no mar de 2024. Na Praia do Abricó, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, ela fez fotos sensuais e as compartilhou no Instagram.

A criadora de conteúdo celebrou a virada com amigos e familiares, pouco depois do dia de praia e de um treino na academia.

Mesmo durante a festa, ela não abriu da marmita saudável, nem enquanto dançava funk. Em imagens compartilhadas nas redes sociais, Gracy aparece dançando animada com a embalagem em mãos.

Gracyanne havia passado o Natal com Belo, além dos seus familiares e os do cantor. O reencontro foi o primeiro registrado desde a separação polêmica, anunciada em abril, após 16 anos de união. O pagodeiro cumpriu agenda no Ano-Novo na Bahia, fazendo o show da virada de Salvador.