Look de Virginia para festa de 15 anos chama a atenção da web

A influenciadora Virginia Fonseca compareceu ao aniversário de 15 anos da filha do seu motorista, Saraiva. No entanto, ela foi de calça jeans e uma blusa básica de sua marca, roupa que estava usado no momento em que chegou de uma viagem em Goiânia.

Em postagem no Instagram, na madrugada de domingo, 24, a influenciadora comentou a repercussão do ato e ainda rebateu um comentário que criticou sua roupa escolhida para ir à festa de Julia.

"Tem dois tipos de pessoas no mundo", declarou Virginia ao mostrar o print de mensagens distintas.

"Máximo respeito. Seu dia totalmente corrido, trabalhou, deu atenção para as filhas, viajou, mas foi no 'aniver' dela!", dizia o primeiro. Já o segundo reclamava da influenciadora: "Me desculpa, mas precisava ir com essa roupa?". Virginia, então, respondeu: "Ps. Não estou nem ligando para essa mulher falando da minha roupa, mas postando para vocês verem como existe gente mal amada e sem noção (risos)".